в сельском хозяйстве просто не бывает

Всем известный факт: в сельском хозяйстве просто не бывает. Сколько сил нужно, чтобы, например, заросшую бурьяном землю превратить в плодородную пашню!Поэтому особо удивляют и восхищают женщины, которые идут работать в сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. В особенности, если они ими ещё и руководят.Главная ценностьСельскохозяйственный производственный кооператив «Дмитриевы горы» Меленковского района сейчас своими достижениями известен на всю страну. Надои – рекордные, урожай – на зависть другим. И это притом, что местная земля далеко не самая плодородная. Как говорят сами работники: «Это вам не Краснодарский край, где даже палка, воткнутая в землю, будет расти. Нашу землю любить надо!».Именно так, с любовью, терпением и усердием работают на ней сотрудники хозяйства. Такому отношению к труду и земле, которое ежегодно даёт свои результаты, выводя СПК в число передовиков агропромышленного-комплекса региона, по словам работников, обязаны его председателю Валентине Сухаревой. За годы руководства она сумела наладить отношения в коллективе так, что каждый сотрудник знает – его роль в деятельности предприятия важна и нужна, поэтому свою работу нужно делать на совесть.«Главная ценность нашего сельхозпредприятия – люди. В СПК «Дмитриевы горы» работают 220 человек, и я горжусь тем, что мы не просто коллектив, а большая семья, в которой каждый человек вносит свой неоценимый вклад в общее дело. Каждому из сотрудников я могу доверить ответственную задачу, и она будет решена по максимуму. Мы – команда профессионалов, которая работает в сельском хозяйстве многие годы и знает, как это нужно делать. И результат этой работы – достижения хозяйства», - говорит Валентина Сухарева.Автоматизация и обучениеВ распоряжении хозяйства - больше 8 тысяч гектаров земли, из них – 800 находятся в аренде. На них выращивают кормовые культуры (корма для коров и телят кооператив не закупает, а заготавливает сам) и картофель. У СПК собственное поголовье крупного рогатого скота – 3400 голов, из которого 1580 голов дойного стада; свой парк современной техники, которую закупают у лучших европейских компаний, доильные залы, склады для хранения урожая, недавно возведённая зерносушилка и многое другое.За механизацию и автоматизацию рабочего процесса на сельхозпредприятии отвечает главный инженер Сергей Суворкин.«Валентина Ивановна понимает, что необходимо внедрять современные технологии в работу, перенимать передовой опыт, учиться, чтобы идти в ногу со временем и развивать предприятие – Поэтому она активно поддерживает закупку оборудования, которое помогает сделать работу комфортнее и эффективнее. Например, недавно мы купили 3 системы навигации на тракторы. Они во время урожая помогают водителю не проезжать повторно по обработанным участкам, что увеличивает производительность и экономит средства предприятия. Мы наладили автоматический полив картофельных полей, установили в тракторы кондиционеры, чтобы водителям было комфортнее работать. Помимо этого, сотрудники постоянно выезжают учиться, в том числе в Европу, чтобы узнать о новшествах в сфере сельского хозяйства, о новых технологиях и технике. В перспективных планах – внедрить в работу систему ГЛОНАСС», - считает Сергей Суворкин.Результаты нововведений уже есть. В этом году Меленковский район – рекордсмен по урожаю картофеля. В передовиках – СПК «Дмитриевы горы». С полей, по предварительным подсчетам, соберут около 9 тысяч тонн «второго хлеба»! Большую часть урожая реализуют по контракту с компанией Frito-Lay, которые делают всем известные чипсы (к слову, эти крупные поставки удалось наладить благодаря председателю СПК), оставшуюся планируют продать небольшим оптовикам и частникам. Чтобы сохранить урожай как можно дольше, на сельхозпредприятии планируют построить картофелехранилище с холодильным оборудованием. Вскоре появится и новое зернохранилище, которое также поможет в правильных условиях хранить собранное зерно.Комфорт для коровушекКомфортные условия создают не только для сотрудников. Для них – забота сотрудников, лучшие корма, чистые коровники со стойлом, в которых есть даже автоматическая чесалка! Для телят – отдельное помещение, где у каждого – свой домик, поилка и ёмкость для корма. Как итог, надои растут с каждым годом, а нетелей покупают нарасхват – их охотно берут сельхозпроизводители нашей и соседних областей. Продажа молока – основная часть дохода предприятия. Большую его часть отправляют по контракту на крупнейшие заводы по производству молочной продукции американской транснациональной корпорации PepsiCo, которой принадлежит и компания Frito-Lay.Главный агроном Александр Шиков, который трудится здесь с 1994 года, говорит :СПК купил землю у другого сельхозпредприятия, что позволит частично отказаться от аренды чужих гектаров. Это большое достижение: таким может похвастаться далеко не каждое хозяйство агропромышленного комплекса.Сейчас СПК «Дмитриевы горы» вовсю убирает урожай, готовит корма на зиму, высаживает озимые культуры. К наступлению холодов готовят коровники, чтобы животные перезимовали в тепле и комфорте. Сотрудники знают, что в эту горячую пору важно не терять времени, поэтому все трудятся с ещё большей силой. И, как многие годы до этого, работают на земле с любовью и усердием.