Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» завершил создание беспроводной локальной сети связи по технологии Wi-Fi в 400 отделениях Газпромбанка.

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» завершил создание беспроводной локальной сети связи по технологии Wi-Fi в 400 отделениях Газпромбанка.«Ростелеком» организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Газпромбанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации.Таким образом, даже офисы, обсуживающие месторождения в географически труднодоступных местах, получили самую современную инфраструктуру, не уступающую возможностям крупных городов.Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ в интернет, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка.Проект создания защищенной беспроводной сети Wi-Fi является дальнейшим развитием сотрудничества «Ростелекома» с Газпромбанком в области развития цифровых технологий. Соглашение, определяющее самый широкий спектр направлений партнерства, было подписано в октябре прошлого года.«Для Газпромбанка Wi-Fi в отделениях — это еще один канал коммуникации с клиентом. Мы рады предоставить посетителям высокоскоростной доступ в интернет. Это не только приятный, но и нужный в современных реалиях сервис для клиента: подключившись к Wi-Fi-сети в отделении можно, например, быстро обновить или скачать наше мобильное приложение без потери мобильного трафика», - прокомментировал Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.«Хочу отметить, что сеть Wi-Fi для отделений Газпромбанка была развернута в кратчайшие сроки - решение об организации сети было принято в январе, а уже в марте первые 100 отделений были уже обеспечены услугой. В настоящий момент сеть Wi-Fi заработала уже в 400 отделениях банка. По мере открытия новых офисов мы продолжим дальнейшее расширение сети», -— отметил директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников.Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.* * *Газпромбанк (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.В числе клиентов Газпромбанка – около 5 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.