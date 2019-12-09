Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к общественности. Она сообщила важную новость.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-vazhnoe-obyavlenie-stalo-izvestno-ob-uxode-zavorotnyuk.html" target="_blank">Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк</a> - Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к общественности. Она сообщила важную новость.
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-vazhnoe-obyavlenie-stalo-izvestno-ob-uxode-zavorotnyuk.html]Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк[/url] - Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к общественности. Она сообщила важную новость.