Американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные домогательства и изнасилования, вылечился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на официального ..

Американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные домогательства и изнасилования, вылечился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал "" со ссылкой на официального представителя знаменитости Джуду Энгелмайера.О болезни голливудского кинопродюсера стало известно 23 марта. Харви Вайнштейна поместили на время в медицинский изолятор исправительного учреждения Венде. Как передает Fox News, у него не было симптомов.Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в 2017 году. Сразу несколько голливудский актрис обвинили его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает .