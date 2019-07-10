Известная певица Елена Князева не поддержала решение Примадонны отечественной эстрады прикатиться по перрону на авто. Смелая артистка не побоялась публично раскритиковать королеву поп-сцены Аллу Пугачеву.

Известная певица Елена Князева не поддержала решениеПримадонны отечественной эстрады прикатиться по перрону на авто. Смелая артисткане побоялась публично раскритиковать королеву поп-сцены Аллу Пугачеву.Уже не первую неделю обыватели обсуждают скандальный заездглавной звезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачевуподвезли на личном авто прямо к личному вагону. Эта история получила широкуюогласку в СМИ. Разразился большой скандал."Насколько мне известно, для того чтобы смоглазаехать на вокзал, оцепили часть территории, – отреагировала на выходку звезды ЕленаКнязева, – и людям было затруднительно передвигаться. Считаю, что тем самым Примадоннапроявила некое неуважение по отношению к остальным".Князева понимает стремление Примадонны на старости летобеспечить себе комфортную жизнь, однако подобные поступки, по ее мнению,выходят за рамки. Более того, артистка подозревает, что , хоть инеосознанно, но хотела подчеркнуть свой привилегированный статус."Понимаю, что, может быть, приезд ее на машине на перронобусловлен тем, что ей хотели обеспечить максимальную охрану и комфорт, но,думаю, что в таком случае она могла бы нанять 20 охранников и не доставлятьнеудобство окружающим. Это не совсем приемлемо. И еще мне кажется, что частьэтого события – показуха, неправильно это", – рассудила .