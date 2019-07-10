Известная певица Елена Князева не поддержала решение
Примадонны отечественной эстрады прикатиться по перрону на авто. Смелая артистка
не побоялась публично раскритиковать королеву поп-сцены Аллу Пугачеву.
Известная певица Елена Князева не поддержала решение
Примадонны отечественной эстрады прикатиться по перрону на авто. Смелая артистка
не побоялась публично раскритиковать королеву поп-сцены Аллу Пугачеву.
Уже не первую неделю обыватели обсуждают скандальный заезд
главной звезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачеву
подвезли на личном авто прямо к личному вагону. Эта история получила широкую
огласку в СМИ. Разразился большой скандал.
"Насколько мне известно, для того чтобы смогла
заехать на вокзал, оцепили часть территории, – отреагировала на выходку звезды Елена
Князева, – и людям было затруднительно передвигаться. Считаю, что тем самым Примадонна
проявила некое неуважение по отношению к остальным".
Князева понимает стремление Примадонны на старости лет
обеспечить себе комфортную жизнь, однако подобные поступки, по ее мнению,
выходят за рамки. Более того, артистка подозревает, что , хоть и
неосознанно, но хотела подчеркнуть свой привилегированный статус.
"Понимаю, что, может быть, приезд ее на машине на перрон
обусловлен тем, что ей хотели обеспечить максимальную охрану и комфорт, но,
думаю, что в таком случае она могла бы нанять 20 охранников и не доставлять
неудобство окружающим. Это не совсем приемлемо. И еще мне кажется, что часть
этого события – показуха, неправильно это", – рассудила .