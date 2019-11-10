В конце октября президент Белоруссии прибыл в ОАЭ для переговоров. Поездка Александра Лукашенко вызвала много вопросов у журналистов.

В конце октября президент Белоруссии прибыл в ОАЭ для переговоров. Поездка Александра Лукашенко вызвала много вопросов у журналистов.31 октября президент Белоруссии прибыл в Абу-Даби. Визит Александра Лукашенко в столицу ОАЭ продлился десять дней. Как отмечает пресс-служба лидера, за это время он принял участие в трех встречах.Поездка главы Белоруссии вызвала ряд вопросов у экспертов. По их мнению, цели переговоров Александра Лукашенко были весьма размытыми. Кроме того, остается неясным статус визита президента. На официальном сайте нет информации о том, что поездка была "рабочей".При этом за несколько дней до прибытия в Абу-Даби президент Белоруссии пожаловался, что из-за сильной занятости он не сможет отдохнуть на берегу залива. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив", – приводит слова udf.by.19 Апр 2018 в 3:23 PDTМатериал дополняется.