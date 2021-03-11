Россиян ждут новые выплаты перед выборами в Госдуму. Такое заявление сделал финансовый аналитик Виталий Калугин.

Россиян ждут новые выплаты перед выборами в Госдуму. Такое заявление сделал финансовый аналитик Виталий Калугин.По мнению эксперта, в ближайшие месяцы власти страны объявят дополнительные меры поддержки некоторых групп населения. Калугин предположил, что выплаты получат бизнесмены, безработные граждане, а также семьи с детьми. Последним, вероятно, раздадут по десять тысяч рублей на каждого ребенка.Аналитик не исключил, что финансовым источником может стать Фонд национального благосостояния. В разговоре с URA.ru Калугин отметил, что при наличии в фонде ликвидных денег в размере девяти триллионов рублей на поддержку россиян будет потрачено полтора триллиона рублей.Ранее представители Счетной палаты сообщили, что Фонд национального благосостояния не будет пополняться в 2021 году. Как пояснили аудиторы, это связано с тем, что у организации были исчерпаны источники пополнения – дополнительные доходы от экспорта газа и нефти.Экономист Константин Юрченко усомнился в том, что резервный фонд может серьезно пострадать. Специалист напомнил, что в прошлом году расходы организации были минимальными, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Более того, объем фонда даже вырос."Ничтожно мал шанс на то, что фонд как-то исчерпается", – подчеркнул Юрченко.Ранее "Дни.ру" рассказали о новых льготах российским пенсионерам. Подробности – в .