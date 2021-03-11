В утренний час пик 11 марта водном из челябинских троллейбусов умерла 60-летняя женщина, передает . Пожилая пассажирка скончалась до того, как на место успела прибыть скорая помощь. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-chelyabinske-v-trollejbuse-umerla-zhenshhina.html" target="_blank">В Челябинске в троллейбусе умерла женщина</a> - В утренний час пик 11 марта водном из челябинских троллейбусов умерла 60-летняя женщина, передает . Пожилая пассажирка скончалась до того, как на место успела прибыть скорая помощь. ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-chelyabinske-v-trollejbuse-umerla-zhenshhina.html]В Челябинске в троллейбусе умерла женщина[/url] - В утренний час пик 11 марта водном из челябинских троллейбусов умерла 60-летняя женщина, передает . Пожилая пассажирка скончалась до того, как на место успела прибыть скорая помощь. ..