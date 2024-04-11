Жителей Владимирской области попытались запугать атаками дронов. Неизвестные отправляли скриншоты якобы от канала «МЧС Владимирской области» с соответствующим предупреждением в местные

Жителей Владимирской области попытались запугать атаками дронов. Неизвестные отправляли скриншоты якобы от канала «МЧС Владимирской области» с соответствующим предупреждением в местные паблики и телеграм-каналы. В МЧС предупредили: это фейк. Только официальный телеграм-канал распространяет информацию от спасателей, другим верить не стоит. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС области