Количество выданных ссуд за год выросло на 47,6%. Из 1000 жителей лишь 17 взяли заём на приобретение жилья.

Во Владимирской области средняя стоимость ипотеки превысила 3 млн рублей. Регион занял 62 место в рейтинге по развитию жилищного кредитования.Доля просроченной задолженности составляет 0,4%. Количество выданных ссуд за год выросло на 47,6%. Из 1000 жителей лишь 17 взяли заём на приобретение жилья.Если сравнивать с соседями, то чаще ипотеку берут лишь в Рязанской области и Подмосковье.На первом месте рейтинга — республика Тыва, на втором — Тюменская область, а замыкает тройку ЯНАО.В хвосте списка — Крым, Ингушетия и Севастополь.