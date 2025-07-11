Во Владимире после жалоб жителей города на зловоние и мутную воду с кусочками в реке Рпень, специалисты областного Минприроды и «Водоканала» провели выездную проверку. По ее итогам

Во Владимире после жалоб жителей города на зловоние и мутную воду с кусочками в реке Рпень, специалисты областного Минприроды и «Водоканала» провели выездную проверку. По ее итогам экспертам удалось найти два источника загрязнения. Специалисты обнаружили в районе реки две бетонные трубы, из которых в воду вытекают мутные стоки с характерным резким запахом, похожим на аммиак