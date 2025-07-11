Банк ВТБ выступит генеральным партнером VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025».

Банк ВТБ выступит генеральным партнером VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», организованной группой компаний «Литрес», и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики».«Литература – это не просто часть культуры. Это нить, которая соединяет поколения в одну живую ткань цивилизации. Поэтому там, где перестают читать книги, культура исчезает. При этом важно и переосмысливать литературное наследие. Каждый текст отражает свое время и рождается в конкретной эпохе, но заставляет задумываться о том, что значат эти смыслы сейчас. Понимание Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова через связь времен делает культуру живой, а не окаменевшей и атомизированной. Поэтому классика всегда останется классикой. И важно, сохраняя ее глубину, дать ей новое дыхание, позволяющее молодым голосам зазвучать», – говорит Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ – это классика».«Расхожая фраза «талантам надо помогать» очень точна – действительно, творческим людям часто не хватает возможностей дойти до широкой аудитории и быть услышанными. Главная цель нашей премии «Электронная буква» – это открыть новые имена и помочь авторам найти своих читателей, а чтецам своих слушателей. Мы рады, что ВТБ стал нашим генеральным партнером и сложилось такое сотрудничество – со своей стороны они поощряют чтецов и популяризируют классику, подчеркивая ее важность и значимость. Новая номинация «Голос классики» появилась в продолжение имиджевой кампании ВТБ, которая интерпретирует сюжеты классической литературы через призму современной жизни. В свою очередь Литрес уделяет большое внимание продвижению классики, многие классические произведения представлены бесплатно в нашем каталоге. Не секрет, что на великих классиков ориентируются и наши digital-авторы – чтобы стать хорошим писателем немаловажно быть внимательным читателем. Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что «любить – это смотреть в одном направлении», а наша общая с ВТБ любовь – это классическая и современная литература, которую мы всеми способами поддерживаем», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».Общий призовой фонд премии превысит 24 миллиона рублей, включая промо-поддержку лауреатов на ресурсах Литрес. Приём работ в новом сезоне премии продлится до 11 августа. Далее эксперты сформируют лонг-лист, который будет объявлен в сентябре. Шорт-лист, также составленныйэкспертами, планируется представить в декабре. Награждение лауреатов премии пройдёт в марте 2026 года.ВТБ вручит победителям номинаций «Книга года» и «Голос классики» специальные призы. Для участия в новой номинации для чтецов от ВТБ – «Голос классики» – необходимо иметь подтвержденную заявку на основную номинацию «Голос года» и записать авторскую версию аудиокниги из каталога «Классическая литература» Литрес. Запись должна быть выполнена в период с 29 апреля по 11 августа 2025 года.Заявку на участие в премии можно подать на сайте: ebukva.litres.ruСправкаБолее 20 лет ВТБ помогает сохранять и развиватькультурное наследие России в рамках своей программы «Культурная страна». Банк стремится не только финансово поддерживать различные сферы и институции, но инициировать новые проекты, помогать переосмысливать, актуализировать культурное наследие, в том числе классическую литературу.В рамках имиджевой кампании «ВТБ — это классика» банк экранизировал сцены и создал цикл роликов по мотивам 12 классических литературных произведений: «Горе от ума», «Евгений Онегин», «Преступление и наказание», «12 стульев», «Мёртвые души», «Бесприданница», «Вишнёвый сад», «Муму», «Пиковая дама», «Мастер и Маргарита», «Обломов», «Отцы и дети». В основу роликов положены известные произведения отечественной литературы, но сюжетные повороты интерпретированы по-новому и связаны с банковскими услугами.В 2023 и 2024 годах ВТБ создал два аудиоспектакля: «Тайна семьи Т.» вместе с Третьяковской галереей и «Сон о хлебе» с Центром «Зотов». Они доступны на онлайн-платформах в рамках подкаста ВТБ «Культурная стран».В рамках премии Литрес «Электронная буква – 2025» ВТБ инициировал новую номинацию «Голос классики», где предлагает чтецам подготовить собственную аудиоверсиюодного из классических произведений русской литературы. Группа компаний «Литрес» включает бренды Литрес, MyBook, LiveLib, Литрес Самиздат, Литрес Чтец и ЛитресБиблиотека.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000