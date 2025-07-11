Исключение составят зарегистрированные товарные знаки.

Владимирская область внедряет общероссийское законодательство по защите государственного языка. Оно обязывает бизнес переоформить вывески и рекламу на русский язык, убрав иностранные надписи, за исключением зарегистрированных товарных знаков.Как заявила спикер регионального Заксобрания Ольга Хохлова, нововведения коснутся всех, от кафе до девелоперов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все, кто приезжает во Владимирскую область и открывает бизнес, должны уважать русский язык и культуру.