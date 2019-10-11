Талантливый журналист и телеведущий Юрий Дудь празднует свой 33-й День Рождения. С какими трудностями предстоит столкнуться одному из самых популярных российских блогеров – Дни.ру узнали у специалиста.

Талантливый журналист и телеведущий Юрий Дудь празднует свой 33-й День Рождения. С какими трудностями предстоит столкнуться одному из самых популярных российских блогеров – "Дни.ру" узнали у специалиста."33года часто называют возрастом Христа. Сложное время для человека, особенно длятворческого, занимающего уверенную жизненную позицию, являющегося в чем-толидером. Этот период связан переоценка ценностей, меняются цели, приоритеты.Это же время считается опасным для тех, кто не привык скрывать своих мыслей иходить по лезвию ножа", – предупредила Юрия .С одной стороны Дудьподошел к такой жизненной черте, когда уже можно подводить итоги. И они у него потрясающие.Он талантливый, яркий, смелый журналист,умелый интриган в хорошем смысле слова. Целеустремленный человек и настоящаятворческая личность. Но очень скоро он столкнется с тем, что градус нужноповышать – зритель не будет удерживать свое внимание в одной точке долго.Интерес к нему может рассеяться также быстро, как он и появился. Юрию придетсяискать новый формат для своих передач, либо делать свои интервью еще болеескандальными, – считает Абравитова. – И здесь его будет поджидать проблема: онрискует перейти рубеж и столкнуться с противодействием сильных мира сего. Намуже продемонстрировали, как опасно быть скандальным журналистом на примере делаГолунова. Дудь может столкнуться с попытками закрыть его программу или кудаболее серьезными последствиями. В наступающем году ему нужно быть очень аккуратным,чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности".Если Юрию удастсясохранить этот баланс, у него есть все шансы заняться продюсированием похожихпроектов на телевидении. Здесь у него может получиться что-то оригинальное исвежее. Ему интересна съемка фильмов –творческая энергия телеведущего постепенноперетекает сюда. Ему интересно не только документальное, но и художественноекино. Он обязательно попробует сняться в своем фильме в качестве актера. Дудяждет интересное, многогранное будущее. Он будет везде: на ТВ, на радио и,конечно же, в интернете.В плане личной жизни егождет стабильность. Он достаточно авторитарный семьянин. Несмотря на внутреннююсвободу, с которой он делает свои проекты, внутри семьи у него все прописано поего правилам.