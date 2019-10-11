Талантливый журналист и телеведущий Юрий Дудь празднует свой 33-й День Рождения. С какими трудностями предстоит столкнуться одному из самых популярных российских блогеров – Дни.ру узнали у специалиста.
Талантливый журналист и телеведущий Юрий Дудь празднует свой 33-й День Рождения. С какими трудностями предстоит столкнуться одному из самых популярных российских блогеров – "Дни.ру" узнали у специалиста.
"33
года часто называют возрастом Христа. Сложное время для человека, особенно для
творческого, занимающего уверенную жизненную позицию, являющегося в чем-то
лидером. Этот период связан переоценка ценностей, меняются цели, приоритеты.
Это же время считается опасным для тех, кто не привык скрывать своих мыслей и
ходить по лезвию ножа", – предупредила Юрия .
С одной стороны Дудь
подошел к такой жизненной черте, когда уже можно подводить итоги. И они у него потрясающие.
Он талантливый, яркий, смелый журналист,
умелый интриган в хорошем смысле слова. Целеустремленный человек и настоящая
творческая личность. Но очень скоро он столкнется с тем, что градус нужно
повышать – зритель не будет удерживать свое внимание в одной точке долго.
Интерес к нему может рассеяться также быстро, как он и появился. Юрию придется
искать новый формат для своих передач, либо делать свои интервью еще более
скандальными, – считает Абравитова. – И здесь его будет поджидать проблема: он
рискует перейти рубеж и столкнуться с противодействием сильных мира сего. Нам
уже продемонстрировали, как опасно быть скандальным журналистом на примере дела
Голунова. Дудь может столкнуться с попытками закрыть его программу или куда
более серьезными последствиями. В наступающем году ему нужно быть очень аккуратным,
чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности".
Если Юрию удастся
сохранить этот баланс, у него есть все шансы заняться продюсированием похожих
проектов на телевидении. Здесь у него может получиться что-то оригинальное и
свежее. Ему интересна съемка фильмов –творческая энергия телеведущего постепенно
перетекает сюда. Ему интересно не только документальное, но и художественное
кино. Он обязательно попробует сняться в своем фильме в качестве актера. Дудя
ждет интересное, многогранное будущее. Он будет везде: на ТВ, на радио и,
конечно же, в интернете.
В плане личной жизни его
ждет стабильность. Он достаточно авторитарный семьянин. Несмотря на внутреннюю
свободу, с которой он делает свои проекты, внутри семьи у него все прописано по
его правилам.