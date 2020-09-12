Такая возможность появилась благодаря акции «Художники – медикам».

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и художники продолжают радовать персонал медучреждений Владимирской области. Такая возможность появилась благодаря акции «Художники – медикам», запущенной ОНФ и региональным отделением Союза художников России в рамках акции взаимопомощи #МыВместе.Уникальную творческую работу получили и сотрудники областной клинической больницы. На сегодняшний день в масштабной акции приняли участие более 20 художников. Их работы украшают холлы и фойе медицинских учреждений Владимирской области. Поскольку медперсонал принял акцию с восторгом, то было решено продолжить ее как минимум до конца года. Активисты ОНФ в торжественной обстановке вручили сотрудникам областной клинической больницы уникальное произведение искусства – изображение иконы «Спас в белых одеждах», выполненное в кузнецовском письме. Уникальность в том, что она написана точками. На каждую точку мастер накладывал несколько слоев краски, и эта цветотерапия дополнительно будет радовать врачей и пациентов.(Фото: onf.ru)