До этого местные чиновники не отреагировали на обращение семьи на получение жилья вне очереди.

Жительница села Головино в Судогодском районе Владимирской области жила в аварийном доме вместе с двумя малолетними детьми и сестрой-инвалидом. Как сообщали в пресс-службе прокуратуры по региону, ведомство помогло семье получить комфортное жилье.До этого местные чиновники не отреагировали на обращение семьи на получение жилья вне очереди, поэтому прокурор обратился в суд, требуя от администрации Головино устранить нарушения. Сначала иск был отклонен, но апелляция в областном суде Владимира получила положительное решение. Местная администрация заключила семье договор соцнайма на трехкомнатную квартиру.Напомним, ранее мы писали, что