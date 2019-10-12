Сегодня певица Жасмин празднует свой 42-й день рождения. Какие трудности ждут уже состоявшуюся артистку и любящую мать, Дни.ру узнали у специалиста.
Сегодня певица Жасмин празднует свой 42-й день рождения. Какие трудности ждут уже состоявшуюся артистку и любящую мать, "Дни.ру" узнали у специалиста.
"Следующий
год у певицы будет непростым, насыщенным разного рода событиями. Будут ошибки,
разочарования, она переживет личностный кризис, депрессивное состояние, но из
всего этого она выйдет в конечном итоге победителем и даже получит награду –
обретет то, о чем давно мечтала", – предсказывает .
В октябре, на волне
наступившего Дня рождения, Жасмин попробует решить проблему в отношениях с ее
мужчиной по-новому, начнет себя по-другому вести. Будет мелкими шажками
медленно двигаться к своей цели. В ноябре эти попытки дадут свои плоды –
отношения наладятся, но она будет полностью сконцентрирована в
решение насущных проблем. Карты показывают, что именно в ноябре в ее жизни
появится некий нарушитель спокойствия, с которым у нее будут какие-то
отношения: скорее деловые, но, возможно, завяжется краткосрочный роман. Однако в декабре Жасмин
надо будет готовиться к интригам и сплетням вокруг нее.
"Вокруг будут царить коварство, обман и фальшь. Она окажется замешанной в
некрасивой истории, которая, возможно, будет связана с тем самым нарушителем
спокойствия. В начале следующего года она будет чувствовать себя опустошенной.
Проект, о котором она думала, (под проектом можно понимать и личные отношения) не
срастется, от этого она погрузится в депрессию. Затем к ней придет осознание,
что в жизни все дается не просто так – это был урок, из которого она должна
сделать выводы и идти дальше. Со временем она обретет спокойствие, внутреннюю уверенность и
будет следовать своей интуиции. Но эта светлая полоса продлится недолго", – предупреждает ясновидящая.
По ее словам, уже в
апреле певицу ждет полоса препятствий. "Она поддастся искушению. Карты не
показывают, что именно это будет: перебор с какими-то веществами, отношения с
мужчиной. В общем, Жасмин вляпается в некрасивую историю, которая ей выйдет
боком. Она будет чувствовать себя напуганной, будет страдать из-за этой
истории. К ее личным переживаниям примешается критика со стороны
общества, по отношению к ней будет направлена агрессия, враждебность, негатив. Только
в июне ей удастся взять себя в руки, показать зубки и дать отпор
недоброжелателям. Она отобьется от нападок. И в следующем месяце обретет силу
духа, почувствует себя королевой. Период негатива для нее закончится. Ее ждет новый
головокружительный и страстный роман. Она будет полна энергии. Этот роман даст
свои плоды уже к сентябрю, она даже может получить предложение руки и сердца", – добавила она.