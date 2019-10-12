Сегодня певица Жасмин празднует свой 42-й день рождения. Какие трудности ждут уже состоявшуюся артистку и любящую мать, Дни.ру узнали у специалиста.

Сегодня певица Жасмин празднует свой 42-й день рождения. Какие трудности ждут уже состоявшуюся артистку и любящую мать, "Дни.ру" узнали у специалиста."Следующийгод у певицы будет непростым, насыщенным разного рода событиями. Будут ошибки,разочарования, она переживет личностный кризис, депрессивное состояние, но извсего этого она выйдет в конечном итоге победителем и даже получит награду –обретет то, о чем давно мечтала", – предсказывает .В октябре, на волненаступившего Дня рождения, Жасмин попробует решить проблему в отношениях с еемужчиной по-новому, начнет себя по-другому вести. Будет мелкими шажкамимедленно двигаться к своей цели. В ноябре эти попытки дадут свои плоды –отношения наладятся, но она будет полностью сконцентрирована врешение насущных проблем. Карты показывают, что именно в ноябре в ее жизнипоявится некий нарушитель спокойствия, с которым у нее будут какие-тоотношения: скорее деловые, но, возможно, завяжется краткосрочный роман. Однако в декабре Жасминнадо будет готовиться к интригам и сплетням вокруг нее."Вокруг будут царить коварство, обман и фальшь. Она окажется замешанной внекрасивой истории, которая, возможно, будет связана с тем самым нарушителемспокойствия. В начале следующего года она будет чувствовать себя опустошенной.Проект, о котором она думала, (под проектом можно понимать и личные отношения) несрастется, от этого она погрузится в депрессию. Затем к ней придет осознание,что в жизни все дается не просто так – это был урок, из которого она должнасделать выводы и идти дальше. Со временем она обретет спокойствие, внутреннюю уверенность ибудет следовать своей интуиции. Но эта светлая полоса продлится недолго", – предупреждает ясновидящая.По ее словам, уже вапреле певицу ждет полоса препятствий. "Она поддастся искушению. Карты непоказывают, что именно это будет: перебор с какими-то веществами, отношения смужчиной. В общем, Жасмин вляпается в некрасивую историю, которая ей выйдетбоком. Она будет чувствовать себя напуганной, будет страдать из-за этойистории. К ее личным переживаниям примешается критика со стороныобщества, по отношению к ней будет направлена агрессия, враждебность, негатив. Тольков июне ей удастся взять себя в руки, показать зубки и дать отпорнедоброжелателям. Она отобьется от нападок. И в следующем месяце обретет силудуха, почувствует себя королевой. Период негатива для нее закончится. Ее ждет новыйголовокружительный и страстный роман. Она будет полна энергии. Этот роман дастсвои плоды уже к сентябрю, она даже может получить предложение руки и сердца", – добавила она.