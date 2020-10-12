Украдено 800 тысяч рублей.

Украдено 800 тысяч рублей.Сотрудниками ОМВД России по Вязниковскому району при содействии коллег из Рязанской области задержан подозреваемый в совершении кражи денег из монастыря во Владимирской области.В сентябре текущего года в полицию обратился настоятель одного их храмов в Вязниковском районе, сообщивший о денег, собранных прихожанами для ремонта храма. Они хранились в шкафу в келье настоятеля, о чем могли знать проживающие здесь послушники. Один из них, 34-летний уроженец Псковской области, покинул монастырь сразу после пропажи денег и на связь не выходил.Полицейские задержали его на территории Рязанской области. Он сознался, что деньги потратил на красивую жизнь. Аренду автомобиля и охранников, посещение ресторанов и проживание на съемной квартире в Москве, сообщила пресс-служба УМЫД по Владимирской области.Задержанный арестован, возбуждено уголовное по статье «Кража, совершенная в крупном размере».