Центробанк России сообщил о выпуске особой коронавирусной монеты номиналом в 25 рублей. Выпуск посвящен российским врачам и призван сохранить память об их тяжелой работе во время пандемии ..

Центробанк России сообщил о выпуске особой "коронавирусной" монеты номиналом в 25 рублей. Выпуск посвящен российским врачам и призван сохранить память об их тяжелой работе во время пандемии COVID-19.Тираж будет ограничен. Всего в обороте появится пять миллионов таких монет. На реверсе монеты вместо российского герба изображены мужчина и женщина, одетые в защитные костюмы. На заднем плане – госпиталь и машина скорой помощи. В руках врачи держат медицинские чемоданы, сообщает