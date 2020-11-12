Подросток из города Зерноград Ростовской области забеременела после изнасилования собственным 45-летним отцом. По предварительным данным правоохранителей, он насиловал ее на протяжении ..

Подросток из города Зерноград Ростовской области забеременела после изнасилования собственным 45-летним отцом. По предварительным данным правоохранителей, он насиловал ее на протяжении четырех лет.В настоящее время девочка находится на 29-й неделе беременности. Но пока рано говорить о том, что мужчина станет ребенку и отцом и дедушкой одновременно – это определит экспертиза. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего, передает .