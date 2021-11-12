По состоянию на 12 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 12 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 87,2 процента из них занято (2019), свободны 296 коек.53156 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 53 человека.Напомним, что 12 ноября выявлено 326 новых случаев заболевания, всего за время пандемии заболели 66694 человека.За период наблюдения в области отмечено 2325 летальных случаев, в том числе за сутки от ковида скончались 12 человек.