В 2020 году на мир обрушился коронавирусный кризис. Но это не повлияло на решение российских властей традиционно проиндексировать пенсии.

В 2020 году на мир обрушился коронавирусный кризис. Но это не повлияло на решение российских властей традиционно проиндексировать пенсии.С 1 января 2021 года пенсии были проиндексированы на 6,3%. Таким образом, размер выплаты для неработающих пенсионеров составит, в среднем – 17 443 рубля.Но экономист Виталий Калугин считает, что россиянам не стоит привыкать к ежегодной традиции повышения пенсий. По словам специалиста, в 2022 году бюджета на дополнительную индексацию может не хватить. Эксперт ожидает, что принимаемые сейчас законы, направленные на развитие пенсионной системы, не будут исполняться после выборов в Государственную Думу.Калугин полагает, что со следующего года Россия вернётся к системе пенсионных баллов, из-за чего повышения пенсий может не произойти. Экономист уверен, что в лучшем случае выплаты останутся на прежнем уровне, а в худшем – вовсе будут снижаться."Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситуация будет ухудшаться", – заявил Виталий Калугин в интервьюЕму возразил экономист и политолог Никита Масленников, который считает, что россияне защищены от снижения выплат в 2022 году. Однако эксперт считает, что пенсионную систему все равно нужно реформировать. Прежде всего, следует изменить механизм работы пенсионных баллов.