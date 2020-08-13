Дважды фигурант проникал на территорию частного дома с целью хищения имущества.

4 августа текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 57-летняя жительница города Мурома, которая сообщила о хищении из ее гаража бензопилы. Материальный ущерб составил 4 тысячи рублей.Прибывшим сотрудникам полиции женщина пояснила, что, находясь у себя в частном доме, услышала шум во дворе. Выйдя посмотреть, что случилось, она увидела выходящего из гаража неизвестного мужчину, который в руках держал два кейса с шуруповертами. При виде хозяйки дома мужчина, бросив похищенное, скрылся. Проверяя все ли имущество на месте, потерпевшая обнаружила, что из гаража пропала бензопила, после чего сразу позвонила в полицию.Сотрудники полиции выяснили приметы подозреваемого, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на улице. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали фигуранта, 52-летнего безработного, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись тем, что калитка во двор была не закрыта, проник в гараж, находящийся на территории частного дома, откуда похитил бензопилу. Инструмент он продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Через несколько часов он опять вернулся на место преступления, однако был замечен хозяйкой дома.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».