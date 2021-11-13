Александр Лукашенко весьма недоволен провокациями европейских стран из-за конфликта на границе с Польшей.

Александр Лукашенко весьма недоволен провокациями европейских стран из-за конфликта на границе с Польшей.В Кремле прокомментировали заявление Александра Лукашенко о риске прекращения транзита газа и товаров в Европу. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявление не обсуждалось предварительно с Москвой.При этом Песков отметил, что Россия была и будет гарантом энергетической безопасности на европейском континенте вне зависимости от действия и позиции белорусских властей.Ранее Лукашенко прямым текстом пригрозил прекратить транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа". Конфликт между Белоруссией и Евросоюзом обострился после того, как на границе с Польшей выходцы из Азии и Африки сотнями пытались незаконно пересечь границу.Евросоюз обвиняет в критической ситуации Минск и считает это намерением Лукашенко дестабилизировать ситуацию в соседних государствах. Минск в свою очередь отвергает все обвинения.Александр Лукашенко ранее на совещании с главами Совета Министров выразил свое возмущение тем, что европейцы в последнее время чересчур выпячивают пятый пакет санкций и запугивают им республику. В результате это лишь привело к ухудшению двусторонних отношений.