Видели на просторах интернета рекламы новых кафе в капибарами? Одно из таких, например, якобы открылось в Коврове. Министерство региональной безопасности Владимирской области

Видели на просторах интернета рекламы новых кафе в капибарами? Одно из таких, например, якобы открылось в Коврове. Министерство региональной безопасности Владимирской области предупреждает: это фейк. Часто такие рекламы предлагают перейти по ссылкам, ведущим на сомнительные телеграм-каналы, или пройти регистрацию ради бесплатных блюд и игр с капибарами. Подобные объявления могут рекламировать кафе в любом городе в