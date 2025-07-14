Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Житель Владимира предстанет перед судом в Вязниковском районе по обвинению в мошенничестве. Он обманул заказчицу, получив крупный аванс в 1,5 миллиона рублей на ремонт дома, но так и не выполнив работы.Как сообщает областная прокуратура, дело направлено в суд. Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб потерпевшей.В августе прошлого года жительница Вязниковского района наняла строителя из Камешковского района для ремонта своего дома и выплатила ему аванс более 1,6 миллиона рублей. Однако, потратив лишь часть денег на стройматериалы для создания видимости работы, остальную сумму мужчина присвоил.Изначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, но после обращения потерпевшей к прокурору области, расследование было начато.Следствие установило факт мошенничества на сумму более 1,5 миллиона рублей. Теперь обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.Дело передано в Вязниковский городской суд. Известно, что обвиняемый признал свою вину и в полном объеме вернул потерпевшей похищенные деньги.