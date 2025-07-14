Пожарные отстояли дома, которые находились рядом с горевшим домом №13 на Владимирской улице в деревне Заднее поле. Это Петушинский район. Возгорание произошло в воскресенье, 13 июля, следует

Пожарные отстояли дома, которые находились рядом с горевшим домом №13 на Владимирской улице в деревне Заднее поле. Это Петушинский район. Возгорание произошло в воскресенье, 13 июля, следует из информации МСЧ области. В 14:40 спасателям поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме. Специалисты приехали на место и потушили пламя на площади 240 квадратов. К 15:50