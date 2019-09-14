В октябре состоится саммит нормандской четверки, на котором встретятся лидеры России, Германии, Франции и Украины. По мнению эксперта, Владимир Зеленский столкнется с большим давлением со стороны коллег.

В октябре состоится саммит "нормандской четверки", на котором встретятся лидеры России, Германии, Франции и Украины. По мнению эксперта, Владимир Зеленский столкнется с большим давлением со стороны коллег.Бывший президент Украины Леонид Кучма уверен, что на предстоящей встрече Владимир Зеленский останется "один против трех". Главы Германии и Франции будут настаивать на том, чтобы украинский коллега выполнил требования России.По словам эксперта, актеру придется дать согласие на проведение выборов в Донбассе без вмешательства властей Киева. До этого Владимир Зеленский говорил о том, что местные выборы должны будут пройти по украинским законам "после разведения сил по всей линии соприкосновения", сообщает .Материал дополняется.