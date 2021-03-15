Просит суд признать свою семью малоимущей. Для получения этого статуса жительница Владимира обращалась в мэрию еще в прошлом году. Ольга Артемьева объясняла, что сын из-за пандемии

Просит суд признать свою семью малоимущей. Для получения этого статуса жительница Владимира обращалась в мэрию еще в прошлом году. Ольга Артемьева объясняла, что сын из-за пандемии коронавируса потерял работу. Единственный доход, который остался в семье, – ее пенсия в 16 тысяч рублей. Кроме того, женщина указала, что проживает с сыном в одной комнате площадью 11