Ей грозит от 6 до 15 лет колонии.

Жительница Вязников зарезала собутыльницу ножом и вилкой.Прокуратура направила в Вязниковский горсуд обвинительное заключение по делу обвиняемой в убийстве жительницы Вязников.По версии следствия, вечером 7 декабря 2020 года подсудимая вместе с подругой распивала спиртные напитки в коммунальной квартире. Во время пьянки между женщинами произошёл конфликт, в результате которого одна из дам избила обидчицу руками и ногами. Завершилась ссора поножовщиной. Злоумышленница добила пострадавшую несколькими ударами ножом и вилкой в спину.Теперь ей грозит от 6 до 15 лет колонии.