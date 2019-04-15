Со дня смерти Юлии Началовой не пришло и месяца. Для ее родных, коллег и поклонников это непростое время. Но скоро скорбь сменит забота о земных делах...

Со дня смерти Юлии Началовой не пришло и месяца. Для ее родных, коллег и поклонников это непростое время. Но скоро скорбь сменит забота о земных делах...Юлия Началова считалась знатной модницей. Она знала, что артист всегда должен удивлять, поэтому не экономила на нарядах и всегда соответствовала дресс-коду мероприятия. У нее в квартиру было несколько шкафов, до отказа забитых платьями, шляпками, туфлями, сумочками...Православный канон запрещает делать из личных вещей покойного объект поклонения, фетиш – душам нужны молитвы, поминание. Поэтому семье предстоит решить, что делать с одеждой Юлии. Согласно народному поверью, до истечения 40 дней со дня смерти вещи покойного никуда девать нельзя, их нужно хранить дома, так как все эти дни душа еще находится здесь. Да и биоэнергетики не рекомендуют трогать вещи первые 40 дней после смерти. Они даже не советуют спать в комнате усопшего, чтобы он не снился."До 40 дней стоит меньше суетиться по бытовым вопросам, отвлекаться на материальные проблемы, а больше молиться об усопшем. На 40-й день умерший предстает перед Богом и определяется место его пребывания до Страшного Суда, поэтому родным надо заботиться об облегчении участи новопреставленного, а не заниматься материальными", – поведал "Дни.Ру" настоятель одного из столичных храмов, в котором часто бывала Началова.Он заметил, что самое правильное – отдать какие-то вещи Юлии нуждающимся. "Хорошо иметь на память что-то, чтобы поминать человека, – считает священник. – Вещи умершего могут послужить милостыней, поводом для молитвы о душе новопреставленного".Но не рекомендуется отдавать вещи, в которых человек умирал от тяжелой болезни и его украшения. Раздавать можно лишь одежду, постельное белье, мебель, книги, обувь, посуду. "Негативная энергия накапливается в украшениях и постельном белье покойника, делает их заряженными на отрицательное воздействие, – считают биоэнергетики. – Поэтому мы советуют не хранить дома имущество умершего от тяжелой болезни (рака, инфекционных заболеваний, ментальных недугов).Негативная энергетика передастся вместе с ними, и человек, которому был подарены вещи может пережить такие же мучения как пережил усопший". Тем более, сама Началова считала, что на нее навели порчу и запрограммировали ей смерть...Какие-то платья в свою коллекцию с удовольствием бы взял историк Моды Александр Васильев. У него уже есть наряды Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и других великих див.Стоит заметить, что мать той же Жанны Фриске сохранила все вещи дочери. "В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали. Хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать", – написала она недавно в трогательном послании к умершей Жанне.