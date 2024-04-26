Передвижные центры здоровья во Владимирской области оказывают поддержку многодетным семьям По...

Передвижные центры здоровья во Владимирской области оказывают поддержку многодетным семьямПо инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева более восьми лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья. Необходимая медицинская поддержка оказывается всем категориям граждан. Особое внимание - многодетным семьям.В молодой семье Кузнецовых трое детей: Богдан, Ева и старшая - Юлия. Детский сад, школа, уроки, спортивные секции, кружки, - все это под чутким руководством родителей.Многодетная мама Кристина занимается и волонтёрством. А вот времени на себя в таком динамичном распорядке дня, говорит, не всегда хватает.Кристина Кузнецова, жительница Владимира, многодетная мама:- Если честно, не успеваю собой заниматься. Выдалась, действительно, уникальная возможность, что я попала сегодня в передвижной центр здоровья. Это прямо праздник, потому что в большинстве я занимаюсь детками, а сама - по остаточному принципу. Не болит - и слава богу. Очень хочется, чтобы, как можно больше людей могли заняться своим здоровьем.Важно вовремя проходить профилактические осмотры, посещать необходимых специалистов.Наталья Чашина, руководитель отдела по работе с передвижными центрами здоровья:- К нам также поступает большое количество звонков от многодетных семей региона с желанием организовать выезды. Родители очень заняты детьми, и у них не всегда хватает времени, чтобы позаботиться о своем здоровье. Грамотная организация работы передвижных комплексов позволяет многодетным родителям пройти комплексное обследование, без очередей.В передвижных центрах здоровья работают квалифицированные специалисты областного уровня - терапевты, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, неврологи. Благодаря профессионализму, внимательности и чуткости врачей, посетители получают необходимую помощь и поддержку.Кристина Кузнецова, жительница Владимира, многодетная мама:- Сегодня я прошла 3 врачей. Мне сделали УЗИ молочных желез, УЗИ сердца и эндокринолога. Я многодетная мама, у меня очень мало времени хватает на свое здоровье. А передвижные центры здоровья - это очень удобно. Экономит время, и за раз можно пройти сразу несколько специалистов.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья можно узнать в группе "Милосердие и порядок" в ВКонтакте и на сайте общественной организации.Полина Лаптева, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".