И получил он в разы меньше, чем хотел

И получил он в разы меньше, чем хотелЖитель Владимира обратился в суд с иском к своему работодателю - ООО «Профильдоор-М». Мужчина потребовал взыскать зарплату и денежную компенсацию за задержку выплаты.Осенью он устроился замерщиком с окладом 35-40 тысяч рублей с испытательным сроком 1 месяц. За время работы истцу выдали лишь 10 тысяч. По истечению месяца мужчина обращался в бухгалтерию по поводу трудового оформления и выдачи спецодежды, однако ему отказывали.В ноябре замерщик уволился, задолженность по зарплате составляла 93 тысяч рублей. За это время он выполнял и монтажные работы, которые не входили в его обязанности, и полежали оплате согласно прайсу в сумме 57 тысяч рублей.В итоге мужчина требовал взыскать 125 тысяч рублей в качестве зарплаты, за амортизацию автомобиля – 18 тысяч, за монтажные работы – 74 тысячи, а также компенсацию за просрочку выплаты.Гендиректор ООО «Профильдоор-М» с иском не согласился. Якобы услуги нового замерщика якобы оказывались с недостатками. Акт выполненных работ с ним не подписывали, оказанные им услуги фактически не приняли, поэтому и не оплатили.В итоге суд частично удовлетворил требования неудачливого замерщика: ему выплатили задолженность по зарплате и издержки по амортизации автомобиля в размере 51 тысячи рублей, компенсацию за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы в размере 2 тысяч рублей. Конечно, это совсем не та сумма, на которую рассчитывал мужчина.