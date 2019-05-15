Поющая ведущая отмечает 15-летие с начала своих съемок в реалити-шоу Дом-2. Ольга Бузова посвятила этой дате два поста в своем Instagram-аккаунте.

Поющая ведущая отмечает 15-летие с началасвоих съемок в реалити-шоу "Дом-2". Ольга Бузова посвятила этой датедва поста в своем Instagram-аккаунте.Звезда телестройки, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вспомнила, какначинался ее творческий путь. Ведущая "Дома-2" опубликовалана своей странице Instagram фотографию из Северной столицы, а также свои архивныекадры.Ольга Бузова рассказала, что ровно 15лет назад покинула свою родину и уехала покорять Москву, передает Ее карьера начиналасьсо съемок в шоу "Дом-2", после участия в котором онапрославилась на всю страну. "Уже сегодня 15 мая,15 лет назад кардинально поменяется моя жизнь, когда 18-летней девочкой,я из родного города Санкт-Петербурга приехала в Москвуучаствовать в реалити-шоу "Дом-2", строить дом и любовь. Я навсегда запомню этот день", – откровенно поделилась знаменитость.В другом посте певицаотметила, что в те годы никто не мог и представить, что благодаря упорству,труду и поддержке поклонников сможет достичь "таких небывалыхвысот", "Хочу выразить благодарность родному и любимому каналу ТНТ за заботу, завнимание, за предоставленные возможности", – написала телеведущая.Поблагодарила она и своих преданных фанатов."Спасибо за ваши теплые слова, спасибо за то, чтосо мной переживаете трудности и проблемы, взлеты и паления вот уже 15 лет!!! Спасибо,что вы всегда рядом!.. За эти 15 лет мы с вами стали одной большой семьей", – высказаласьОльга Бузова.Звезда гуляет по улицам родного города и радует подписчиков романтическими снимками на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Поклонники же восхищаются фотографиями и не скупятся на комплименты.