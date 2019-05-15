Поющая ведущая отмечает 15-летие с начала
своих съемок в реалити-шоу Дом-2. Ольга Бузова посвятила этой дате
два поста в своем Instagram-аккаунте.
Поющая ведущая отмечает 15-летие с начала
своих съемок в реалити-шоу "Дом-2". Ольга Бузова посвятила этой дате
два поста в своем Instagram-аккаунте.
Звезда телестройки, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вспомнила, как
начинался ее творческий путь. Ведущая "Дома-2" опубликовала
на своей странице Instagram фотографию из Северной столицы, а также свои архивные
кадры.
Ольга Бузова рассказала, что ровно 15
лет назад покинула свою родину и уехала покорять Москву, передает Ее карьера начиналась
со съемок в шоу "Дом-2", после участия в котором она
прославилась на всю страну. "Уже сегодня 15 мая,
15 лет назад кардинально поменяется моя жизнь, когда 18-летней девочкой,
я из родного города Санкт-Петербурга приехала в Москву
участвовать в реалити-шоу "Дом-2", строить дом и любовь. Я навсегда запомню этот день", – откровенно поделилась знаменитость.
В другом посте певица
отметила, что в те годы никто не мог и представить, что благодаря упорству,
труду и поддержке поклонников сможет достичь "таких небывалых
высот", "Хочу выразить благодарность родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за
внимание, за предоставленные возможности", – написала телеведущая.
Поблагодарила она и своих преданных фанатов.
"Спасибо за ваши теплые слова, спасибо за то, что
со мной переживаете трудности и проблемы, взлеты и паления вот уже 15 лет!!! Спасибо,
что вы всегда рядом!.. За эти 15 лет мы с вами стали одной большой семьей", – высказалась
Ольга Бузова.
Звезда гуляет по улицам родного города и радует подписчиков романтическими снимками на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Поклонники же восхищаются фотографиями и не скупятся на комплименты.