Украина направила корабли в Керченский пролив в ноябре 2018 года по устному приказу тогдашнего президента Петра Порошенко. Эксперты из Минюста Незалежной раскрыли любопытные детали того инцидента.

Украина направила корабли в Керченский пролив в ноябре 2018 года по устному приказу тогдашнего президента Петра Порошенко. Эксперты из Минюста Незалежной раскрыли любопытные детали того инцидента.Произошедшее в Керченском проливе осенью 2018 года – следствие нарушения нормативов, а также порядка исполнения документов, касающихся боевого управления. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института судебных экспертиз при Минюсте Украины.Корабли пошли в Керченский пролив по устному указу Петра Порошенко – тогдашнего президента и верховного главнокомандующего, сообщает сайт Страна.ua. При этом боевой приказ и распоряжения от штаба получены не были, отмечают эксперты.Руководство флото расценило устный приказ Порошенко как руководство к действию, что привело к задержанию украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, пишет издание.Три корабля украинских военно-морских сил 25 ноября 2018 года вторглись в территориальные воды России. Требования пограничников остановиться суда игнорировали. Корабли задержали силой и доставили в Керчь, против 24 моряков возбудили уголовные дела. Домой они вернулись осенью прошлого года.За инцидент в Керченском проливе против Порошенко в мае 2019 года возбудили уголовное дело о государственной измене. Разбирательство инициировал юрист Андрей Портнов. По его мнению, тогдашний глава государства сознательно провоцировал Россию.Однако наказания за инцидент так и не понес. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал уголовные дела против политика бесперспективными.