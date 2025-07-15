Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

По сообщению Главного управления МЧС России по Владимирской области, ночью 15 июля произошел серьезный пожар, причинивший значительный ущерб зданию.В дежурную часть сообщение о возгорании на улице Ивановская-Подгорная, дом №2, поступило около двух часов ночи. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь пожара составляет, по предварительным оценкам, 100 квадратных метров.В ведомстве уточнили, что информация о погибших или пострадавших не поступала. Причины возникновения пожара выясняются дознавателем.В тушении огня были задействованы 17 человек личного состава.В связи с установившейся жаркой погодой спасатели обращаются к жителям с настоятельной просьбой соблюдать повышенную осторожность при обращении с огнем.