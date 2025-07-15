Аптека и салон оптики в Кольчугино оказались не оборудованы пандусами. Речь об аптеке в доме №22 на улице 50 лет Октября и салоне «Оптика» на улице Дружбы, сообщили в пресс-службе прокуратуры

Аптека и салон оптики в Кольчугино оказались не оборудованы пандусами. Речь об аптеке в доме №22 на улице 50 лет Октября и салоне «Оптика» на улице Дружбы, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Люди с ограниченными возможностями не могут пользоваться услугами этих учреждений. Кнопок вызова персонала у входов тоже нет. После проверки прокуратура внесла представления руководителям