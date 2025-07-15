Полицейские-кинологи УМВД России по городу Владимиру начали искать нового хозяина немецкой овчарке Агате. Девочке семь лет, она очень воспитанная, всю свою жизнь трудилась в полиции. Теперь

Полицейские-кинологи УМВД России по городу Владимиру начали искать нового хозяина немецкой овчарке Агате. Девочке семь лет, она очень воспитанная, всю свою жизнь трудилась в полиции. Теперь собаке пора отдыхать. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, предложить кандидатуру в качестве нового хозяина и договориться о знакомстве с Агатой можно по телефону 8 (4922) 53-08-03. Прокомментируйте новость