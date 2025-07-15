Специалисты региональной Госохотинспекции выпустили молодняк кряквы в водно-болотные угодья разных районов Владимирской области.

Специалисты Госохотинспекции выпустили молодняк кряквы в водно-болотные угодья разных районов Владимирской области. Об этом сообщила регионального ведомства.Мероприятие проводилось по госпрограмме «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области». В водоёмы региона запустили уток, выращенных на одной из ферм Тамбовской области.