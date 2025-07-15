На минувшей неделе в медучреждения Владимирской области обратились 3582 пациента с признаками ОРВИ.

На минувшей неделе в медучреждения Владимирской области обратились 3582 пациента с признаками ОРВИ. Врачи зафиксировали рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста. Об этом сообщила регионального Управления Роспотребнадзора.Кроме того, с 7 по 13 июля 2025 года у 23 жителей выявлен и лабораторно подтверждён COVID-19.«Все случаи протекали в форме острой респираторной инфекции», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.