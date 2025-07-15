Компания «Т Плюс» модернизирует тепловую сеть на участке дублера проспекта Строителей. Работы идут в районе дома 26. С 15 по 21 июля движение будет ограничено на дороге напротив

Компания «Т Плюс» модернизирует тепловую сеть на участке дублера проспекта Строителей. Работы идут в районе дома 26. С 15 по 21 июля движение будет ограничено на дороге напротив Педагогического института ВлГУ. Протяженность участка — более 1,3 километра. Эдуард Будыкин, технический директор, главный инженер Владимирских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Для замены изношенных теплотрасс используем трубы