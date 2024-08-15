Об этом сообщили представители городской администрации.

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водопроводной сети по адресу: Гусь-Хрустальный, улица Люксембургская, № 8, 16 августа с 9:00 и до завершения работ движение по улице Люксембургская будет временно закрыто. Об этом сообщили представители городской администрации.Ограничения будут действовать от д. № 8 до пересечения с ул. Интернациональной. Просим водителей учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты.