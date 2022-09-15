Косметика Веры Брежневой продается с большими скидками пока сама звезда отдыхает в Италии.

Косметика Веры Брежневой продается с большими скидками пока сама звезда отдыхает в Италии.В течение многихлет артисты украинского происхождения переезжали в Россию. Здесь они строиликарьеру, гастролировали и зарабатывали деньги. Для многих певцов и ведущих Москвастала вторым домом. Но после начала февральских событий не все остались в этом "доме".Например, экс-солистка группы "Виа-ГРА" Вера Брежнева.Вместе с мужем КонстантиномМеладзе беглянка Вера сейчас живет в Италии. Однако, свою деятельность в странепевица не прекратила и все еще наживается на россиянах.Несколько летназад она запустила собственный бренд декоративной косметики. Уже тогда на ВеруБрежневу посыпались обвинения в качестве продукта: за высокую цену она предлагалавесьма посредственное качество. Хейт не остановил жену Меладзе, и косметика появиласьво всех крупных магазинах.Даже послеотъезда Вера Викторовна впаривает байду россиянам. Отзывы покупателей на маркетплейсах становятся все хуже. Пользователи косметики утверждают, что звезда с большими скидками продает просроченный и протухший товар. Если это действительно так, то для потребителей это чревато аллергиями и раздражением: не только насаму Веру Брежневу, но и на компоненты испорченных теней и помад.