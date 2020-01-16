Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале на территории страны ожидается похолодание. По крайней мере, синоптики считают, что ..

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале на территории страны ожидается похолодание. По крайней мере, синоптики считают, что последний месяц зимы будет холоднее января, сообщаетВильфанд сообщил, что у россиян еще есть шанс увидеть снег текущей зимой. Тем не менее, метеоролог отметил, что этот прогноз является предварительным и обратил внимание, что февраль не обязательно будет морозным.