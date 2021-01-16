Постановка Владимира Кузнецова характеризуется как документальная драма. Диалоги и монологи собраны актёрами театра. Генеральная линия – жизнь с ковидом.

В репертуаре Владимирского академического театра драмы появился новый спектакль «Лечить. Спасать. Любить». Он посвящён историям жизни медиков и пациентов, которые борются с коронавирусом.Постановка Владимира Кузнецова характеризуется как документальная драма. Диалоги и монологи собраны актёрами театра. Генеральная линия – жизнь с ковидом.При чём не только врачей и больных, но и ковид-диссидентов, а также их противоположности – людей, которые шарахаются от каждого чиха. Во время пандемии герои пытаются выбрать правильную линию поведения. В результате каждый из них уверен в своей правоте.Постановка не идеализирует медиков, как думали зрители до просмотра. Спектакль рассказывает о том, что врачи, фельдшеры, медсестры — тоже люди, которые боятся, сомневаются, переживают.«Премьерный спектакль о наболевшем за период Covid-19 оставил сильные впечатления. Ещё раз спасибо коллективам Областного драмтеатра и ОДКИ за прекрасную постановку», - оценил увиденное губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей личной странице Вконтакте.Актёрский состав, задействованный в мизансценах - Михаил Бабаев, Ариадна Брунер, Наташа Демидова, Андрей Гурамишвили, Георгий Девятисильный, Анна Зайцева, Анастасия Курганова, Вячеслав Леонтьев, Анастасия Сылка и Денис Чистяков.