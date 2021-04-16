Россиянам рассказали о количестве выходных дней в мае.

В Роструде рассказали, как россияне будут отдыхать на майские праздники.Так, в ведомстве подчеркнули, что при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в стране будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Дни отдыха будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля продолжительность рабочего предпраздничного дня сократится на один час. 7 мая ожидается полноценный рабочий день. Об этом рассказали в Российской газете.В Роструде не раз отмечали, что проявление инициативы от работодателей в виде предоставления сотрудникам дополнительных выходных не запрещается. Однако их следует оплачивать. Это можно сделать в форме издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма подобного приказа не установлена, он может быть издан в произвольной форме. В документе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день будет подлежать оплате.