Ущерб природе от деятельности турбазы оценен в 2 млн рублей.

Военная прокуратура и полиция Владимирской области взяли штурмом подпольную базу отдыха в Петушинском районе. На территории особо охраняемого объекта регионального значения, принадлежащего Минобороны, бизнесмены незаконно построили дом и получали прибыль.Турбаза расположилась в 13 километрах от посёлка Костерево. Она представляет из себя просторный загородный домик, мангальную зону и пирс.Информация о противоправной деятельности поступила в прокуратуру весной. Перед спецоперацией сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку. За отдых «силовики» заплатили подозреваемому пять тысяч рублей.По информации военной прокуратуры, за предоставление услуг отвечает общество охотников и рыболовов. Стоимость отдыха в сутки варьировалась от тысячи до шести тысяч рублей. Проводится проверка Костеревского лесничества, а также воинской части, расположенной поблизости.По оценкам госинспекторов по охране окружающей среды, природе заказника «Крутовский» нанесён ущерб на сумме больше двух миллионов рублей.В результате рейда возбуждено уголовное дело. Коммерсантам грозит штраф в 200 тысяч рублей и ещё одно уголовное дело за незаконное предпринимательство.