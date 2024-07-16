Это не соответствует установленным стандартам.

Во Владимире в трех образцах разливного молока из четырех обнаружили воду. Продукт не соответствует установленным законодательством стандартам.Проверку организовали активисты проектов «Народный контроль» и «Российское село». Основанием стали жалобы местных жителей.Молоко закупили на нескольких рынках — «Центральный», «Ополье» и «На Чайковского», а также в торговом павильоне на остановке «Марьинка». Без замечаний проверку прошел только продукт из последней торговой точки.В молоке, которое активисты купили на рынке «Центральный», вода составила 1,18 % от общего объёма (при норме в 0 %). Молоко, реализуемое на рынке «На Чайковского», содержало 2,07 % воды.Больше всего претензий получило молоко, приобретенное на рынке «Ополье».