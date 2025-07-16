В отношении директора Филиала по Владимирской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» возбуждены уголовные дела о получении взятки и организации незаконной миграции.

В отношении директора Филиала по Владимирской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» возбуждены уголовные дела о получении взятки и организации незаконной миграции. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Следователи вместе с сотрудниками УФСБ установили, что зимой 2025 года фигурант получил деньги от индивидуального предпринимателя, оказывающего миграционные услуги иностранцам. За вознаграждение директор обеспечивал выдачу приезжим талонов для обслуживания в ускоренном порядке и давал указания своей сотруднице принимать таких лиц вне очереди.Отмечается, что на допросе гражданин во всём сознался и сегодня находится под домашним арестом.«Установлено, что предприниматель, передавший взятку, а также житель Покрова 1977 г.р. на протяжении нескольких лет за вознаграждение оформляли обратившимся к ним мигрантам фиктивные трудовые договоры на подконтрольные фирму и ИП, что давало им право на получение патента и пребывание в России. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Расследование продолжается.