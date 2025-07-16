До конца 2027 планируется привести в порядок 50 километров трасс.

С 14 по 20 июля во Владимирской области дорожные службы проведут масштабные работы на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». Планируется обновить покрытие, выполнить ремонт и расширить некоторые участки до четырех полос. В связи с этим водителям стоит быть готовыми к временным ограничениям движения и сужению проезжей части.На М-7 работы развернутся сразу в нескольких местах: в районе Киржача и Покрова (94–103 км), у поворота на Кольчугино (164–169 км), на объездной дороге Владимира (183 км, мост через Клязьму) и на участках близ Вязников (291–295 км) и Гороховца (336–341 км) у границы с Нижегородской областью. Здесь будет снят старый асфальт, уложены два новых слоя и нанесена разметка из термопластика. Скорость движения будет ограничена: до 50 км/ч вне населенных пунктов и до 40 км/ч в черте города.На Р-132 продолжается капитальный ремонт объездной дороги Суздаля (244–278 км) с расширением до четырех полос и реконструкцией моста через реку Каменка. Кроме того, с 10 августа начнется обновление дорожного покрытия на западном подъезде к Владимиру (0–10 км), а также плановый ремонт следующих 10 километров, который продлится до конца 2025 года. Небольшие работы по укреплению обочин, установке ограждений и обустройству водоотвода также будут проводиться в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. На всех участках будут установлены временные дорожные знаки и конусы, движение будет организовано по свободным полосам, возможны кратковременные переключения движения в обратном направлении.